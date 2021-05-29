İsrail medyası: "Yesh Atid ve Yamini partileri koalisyon için uzlaştı"

İsrail medyasında yer alan bir habere göre, Yesh Atid (Gelecek Var) ve Yamini partileri koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştı.

İsrail medyasında yer alan bir habere göre, Yesh Atid (Gelecek Var) ve Yamini partileri koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştı.

İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4'üncü erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'nun da hükümeti kurmakta başarısız olması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Yair Lapid'e vermişti. İsrail medyasında yer alan bir haberde, Yesh Atid (Gelecek Var) ve Yamina partilerinin koalisyon hükümeti kurmak üzere anlaştığı iddia edildi.

Haberde, Yamina lideri Naftali Bennett'ın Yesh Atid lideri Lapid'e "ikisinin de başkanlık yapacağı bir koalisyon hükümeti kurmaya yönelik görüşmeler planladığını" söylediği iddiası yer aldı. Habere göre, Bennett, anlaşmayı önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak ve hükümet 8 Haziran'da kuracak.

Haberde ayrıca, Bennett'ın Eylül 2023'te Lapid'e devretmeden önce koalisyon hükümeti kurulduktan sonraki ilk 2 yıl 3 ay Başbakan olarak görev yapacağı öne sürülerek, yarın veya pazar günü konuya ilişkin detayların netleşmesinin beklendiği belirtildi. Yamina ve Bennett'tan söz konusu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama gelmese de İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz yarın gece bir açıklama yapılacağını bildirdi.

Öte yandan Yesh Atid Başkanı ve muhalefet lideri Lapid, İşçi Partisi ile de koalisyon anlaşması imzalamış, çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaşmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı