İsrail medyası, Natanz Nükleer Tesisi'ne Mossad'ın saldırdığını iddia etti
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İsrail medyası, Natanz Nükleer Tesisi'ne Mossad'ın saldırdığını iddia etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail medyası, Natanz Nükleer Tesisi'ne Mossad'ın saldırdığını iddia etti

İsrail kamu yayıncısı Kan anonim istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni siber saldırı ile hedef aldığını duyurdu.

İsrail kamu yayıncısı Kan anonim istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni siber saldırı ile hedef aldığını duyurdu.

İran'ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında sabah saatlerinde nedeni bilinmeyen bir kazanın meydana geldiği bildirilmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazayı terör saldırısı olarak nitelendirmiş, "Saldırıyı kınıyoruz. Uluslararası toplumdan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan bu nükleer teröre tepki göstermelerini bekliyoruz" demişti.

İsrail kamu yayıncısı Kan anonim istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni siber saldırı ile hedef aldığını duyurdu. Haberde, istihbarat verilerinin nereden geldiği belirtilmedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Mossad'ın İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne büyük hasara neden olan siber saldırının arkasında olduğu öne sürülerek, İran'ın başlangıçta "kaza" olarak adlandırdığı saldırının Mossad tarafından yapılan bir siber saldırı olduğu ifade edildi.

İsrail, 2010'da Natanz'a siber saldırı düzenlemişti

Natanz, geçmişte İsrail'in siber saldırılarının hedefi olmuştu. İsrail, 2010 yılında ABD ile ortak bir operasyon ile Stuxnet isimli virüsle tesise siber saldırı düzenlemiş, binden fazla santrifüjü yok etmişti.

Natanz'ın üretim kapasitesinin 10 kart artırılması talimatı verilmişti

Kazanın meydana geldiği tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 10 kat daha fazla uranyum üretecek, 146 adet IR6 santrifüjleri ile uranyum zenginleştirmesine başlanmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ise kazanın neden kaynaklandığını araştırdıklarını belirtmiş, kazada herhangi bir yaralanmanın veya çevre kirliliğinin yaşanmadığını aktarmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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