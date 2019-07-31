İsrail medyası: Filistinliler için 700 yeni ev inşasına onay

İsrail, Batı Şeria'da Filistinliler için yeni 700 ev inşasını onayladığını açıkladı.

Ynet News'te yer alan habere göre, İsrail, Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde İsrailliler için inşa edilecek 6 bin yeni ev kapsamında, Filistinliler için de 700 yeni ev inşasına onay verdi.

Haberde, Bakanlar Kurulu'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun; tamamıyla İsrail sivil ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde olan C Bölgesi'ndeki Filistinliler için 700 yeni ev inşa planına onay verdiği belirtildi. Ayrıca, sağcı milliyetçi görüşleri ile bilinen Ulaştırma Bakanı Bezalel Smotrich ve Eğitim Bakanı Rafi Peretz'in de aralarında bulunduğu Bakanlar Kurulu'ndaki tüm bakanların bu teklifin lehinde oy verdiğine değinildi.

Kaynak: DHA