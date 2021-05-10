İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Avde: "Dava özünde işgal davasıdır"
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İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Avde: "Dava özünde işgal davasıdır"

İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Avde: 'Dava özünde işgal davasıdır'
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, yaşananların özünde bir işgal olduğunu ve verilen mücadelenin de işgale karşı olması gerektiğini söyledi.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, yaşananların özünde bir işgal olduğunu ve verilen mücadelenin de işgale karşı olması gerektiğini söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerini Yahudi yerleşimcilere terk etmeye zorlanan Filistinli ailelere destek vermek için bölgeye gelen Avde burada basın toplantısı düzenledi.

Avde "Davamız Kudüs'tür. Dava özünde işgal davasıdır. Yaşananlar da tamamıyla bunun tecellisidir. Mücadele de özünde işgale karşı olmalıdır. İşgalin olduğu yerde direniş olur, biz Filistinlilerin destekçileri değil bilakis bu davanın sahipleriyiz." dedi.

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi lideri Itamar Ben Gvir, Yahudi yerleşimcilere destek vermek için Şeyh Cerrah Mahallesi'ne baskın düzenlemişti.

Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde ile Milletvekili Usame Saadi'nin, İsrailli sağcı liderlerin Şeyh Cerrah'a girişine engel olmaya çalışması üzerine İsrail güçleri, Filistinli göstericilere ve Arap milletvekillerine saldırarak onları darbetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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