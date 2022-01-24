İsrail meclisinde Netanyahu dönemindeki "denizaltı yolsuzluğu" iddiaları soruşturulacak - Haberler
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İsrail meclisinde Netanyahu dönemindeki "denizaltı yolsuzluğu" iddiaları soruşturulacak

İsrail meclisinde Netanyahu dönemindeki
AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

İsrail kamuoyunda "denizaltı meselesi" olarak bilinen, eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde denizaltı ve gemi araçlarının satın alımına ilişkin yolsuzluk iddiaları konusunda mecliste soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi.

İsrail kamuoyunda "denizaltı meselesi" olarak bilinen, eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde denizaltı ve gemi araçlarının satın alımına ilişkin yolsuzluk iddiaları konusunda mecliste soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Naftali Bennett hükümeti, Netanyahu ve ona yakın bazı üst düzey isimlerin, Almanya ile yapılan anlaşmalardaki yolsuzluk skandalında rolünü inceleyecek soruşturma komisyonunun kurulmasını oy çokluğuyla onayladı.

Buna göre komisyon, "3000 Davası" olarak da bilinen denizaltı meselesinde, 2009 ve 2016 yılları arasında nükleer denizaltı ve gemi satın alınması için yapılan bir dizi anlaşmada yetkinin kötüye kullanılması iddialarını soruşturacak.

Alman ThyssenKrupp şirketinin içinde olduğu milyarlarca dolarlık denizaltı alım anlaşmasında, Netanyahu doğrudan itham edilmemesine rağmen kuzeni gibi yakın çevresinden isimler ve donanmadan bazı yetkililer yaklaşık 2 yıl önce "Dosya 3000" isimli soruşturmada yolsuzlukla suçlanmıştı.

Yeni kurulan komisyonun yürüteceği soruşturmayla birlikte, Netenyahu'nun da olaydaki kişisel rolü nedeniyle kamu lehine sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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