İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor (1)
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İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güven oylamasının yapılacağı Meclis toplantısı yerel saatle 16.00'da başladı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güven oylamasının yapılacağı Meclis toplantısı yerel saatle 16.00'da başladı.

Oylama öncesi Genel Kurulda kürsüye ilk olarak kurulacak koalisyon hükümetinin güvenoyu alması halinde İsrail'in yeni başbakanı olacak Yamina lideri Naftali Bennett geldi.

Netanyahu'nun blokunda yer alan milletvekilleri sık sık Bennett'e tepki göstererek konuşmasını kesti.

Bennett'e tepki gösteren bazı milletvekilleri Meclis korumaları tarafından Genel Kurul dışına çıkarıldı.

"İran ile nükleer anlaşmanın yenilenmesi hata olur"

Bennett, kurulacak yeni hükümetin İsrail vatandaşı Filistinliler ile İsrail devleti arasında "yeni bir sayfa" açacağı vaadinde bulundu.

Konuşmasında ülkesine yönelik "güvenlik tehditlerinin" sonlanmadığını savunan Bennett, İsrail'in saldırı ve savunma kapasitesini artıracaklarını belirtti.

Bennett ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da özellikle "C bölgesinde" yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Benneet, "Yeni hükümet, ülkemiz için en büyük tehdit olan İran'ın nükleer projesiyle mücadele etmekle işe başlayacak." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Bennett, "İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek, dünyanın en şiddetli rejimlerinden birini meşrulaştıracak bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu: "Filistin devletini önlemeliyiz"

Başbakan Netanyahu ise Genel Kurulda yaptığı konuşmada Lapid-Bennett liderliğinde kurulan koalisyonu yıkana kadar "başı dik" olarak muhalefette kalacaklarını belirtti.

İsrail'in karşı karşıya olduğu en büyük ikinci zorluğun "bir Filistin devletini önlemek olduğunu" ileri süren Netanyahu, "Yeni ABD yönetimi zaten bu yönde hareket ediyor, (Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde) inşaatın dondurulmasını ve Doğu Kudüs'teki Filistin konsolosluğunun yeniden açılmasını talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Rakibi Bennett'in uluslararası konumu, statüsü veya bilgisi olmadığını savunan Netanyahu, "İran'dakiler kutlama yapıyor. İran'a ve onun liderine bir mesajım var: Muhalefette güçlü bir ses olacağız. Yakında geri döneceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail Meclisinde Lapid-Bennett öncülüğündeki koalisyon için güven oylamasına ise henüz geçilmedi.

Koalisyonun kurulabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Mecliste oturum devam ederken dışarıda Başbakan Binyamin Netanyahu destekçileri ile karşıtları tarafından düzenlenen gösteriler dikkati çekiyor.

İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor (1)
İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor (1)
İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor (1)
İsrail'de Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylamasının yapılacağı Meclis oturumu devam ediyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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