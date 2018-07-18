İsrail Meclisi, Ulus Devleti Yasası'nı Onayladı

İsrail Meclisi, ırkçılığı meşrulaştıran, Yahudi Ulus Devlet Yasasını onayladı.

İsrail Meclisi 7 yıldır üzerinde çalışılan ve nüfusun yüzde 20'sini kapsayan Arap vatandaşları dışlayan Ulus Devlet Yasasını onayladı. Teklifi değerlendirmek için kurulan Anayasa, Hukuk ve Komitesi "Yahudi kalkının ulusal vatanı" olarak nitelendirilecek yasayı 8 kabul oyuna karşı 7 ret oyuyla kabul etti. Yasanın kabulüyle birlikte Yahudiler 1'inci sınıf vatandaş kabul edildi, Arapça resmi dil olmaktan çıkartıldı ve Yahudi dini kanunları referans kabul edildi.

Yasa kabul edildikten sonra İsrail milletvekili Ahmet Tibi yaptığı açıklamada, "Son birkaç yıldır ölmekte olan, dışlanan ve ırkçılıktan muzdarip olan demokrasinin, ölümünü haykırıyorum. Kuşkusuz ki, Ulus Devlet Yasası, demokrasiyi sarsan kronik hastalıkların dip noktasıdır" dedi. Bunun üstüne söz alan aşırı sağcı milletvekili ve Anayasa, Hukuk ve Komitesi üyesi Amir Ohana, "Yahudiler, Yahudi olan bir devleti hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netenyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükumetinin desteklediği yasa, Araplara ve diğer dinlere mensuplara karşı ayrımcılığı yasal ve sistematik hale getireceği gerekçesiyle ülkedeki Arapların ve bazı sol kesimlerin yoğun tepkisini çekiyor. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres "Bu yasa, ülkemize hem içeriden hem dışarıdan zarar vererek, İsrail'in demokratik prensiplerini sarsacaktır" diyerek karşı çıkmıştı. Netenyahu liderliğindeki hükumet 2015 yılında tasarıyı kabul etmemiş böylece Netenyahu 2015 yılında erken seçim yaparak "ulus devlet yasasını kabul edeceklerle" ittifak kurmuştu.

İsrail Meclisinde 13 milletvekiliyle temsil edilen Ortak Arap Listesi üyesi Mesud Ganayim, mecliste yaşanan tartışmada "Bu yasanın tek amacı, Arapların haklarına tecavüz etmektir" çıkışında bulunmuştu.

Yaklaşık 8 milyonluk nüfuslu ülkede yaşayanların yüzde 74'ü Yahudi iken yüzde 26'sı Araplardan oluşuyor.

11 prensipten oluşan yasa şöyle:

"Madde 1: İsrail, Yahudi halkının kendi kültürel ve tarihi miraslarına göre hür iradelerince haklarını yerine getirdiği Yahudi halkının vatanıdır.

Madde 2: Devletin adı, İsrail'dir. Bayrakta, beyaz zemin üzerine iki yatay mavi şeridin ortasında mavi Davut Yıldızı vardır. Ulusal marş, Hatikvah'tır.

Madde 3: Kudüs'ün tamamı İsrail devletinin başkentidir.

Madde 4: Resmi dil, İbranicedir. Arapçanın özel statüsü vardır.

Madde 5: Yahudi göçmenler her zaman kabul edilmeye devam edilecektir.

Madde 6: Yahudi devleti, Yahudi halkının yakınlığını pekiştirmek için Yahudi Diasporasıyla birlikte hareket eder. Devlet, yurtdışındaki Yahudilerin kültürel, tarihi ve dini mirasını korumak için harekete geçmelidir.

Madde 7: Devlet, Yahudi yerleşimini milli bir değer olarak görmektedir ve Yahudi yerleşimcileri teşvik etmek için harekete geçmelidir.

Madde 8: Devletin resmi takvimi, İbrani takvimidir. Miladi takvim de İbrani takvimiyle kullanılır.

Madde 9: Bağımsızlık günü resmi bayramdır. İsrail Savaşları, Holokost ve Kahramanlık Anma Günü, devletin resmi günleridir.

Madde 10: Dini bayramlar, tatil günüdür. Yahudi olmayanlar da bu günlerde tatil yapabilirler.

Madde 11: Yasaları sadece Meclis oy çoğunluğuyla değiştirebilir". - TEL AVİV