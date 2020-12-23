İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilinden BAE'li yetkililere "Yaptığınız ayıp" eleştirisi
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İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilinden BAE'li yetkililere "Yaptığınız ayıp" eleştirisi

23.12.2020 04:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 04:28
İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilinden BAE'li yetkililere

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Sami Ebu Şehade, İsrail Meclisi'nde düzenlenen bir oturuma Zoom üzerinden katılan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yetkilileri "Yaptığınız ayıp" diyerek eleştirdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Sami Ebu Şehade, İsrail Meclisi'nde düzenlenen bir oturuma Zoom üzerinden katılan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yetkilileri "Yaptığınız ayıp" diyerek eleştirdi.

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Şin Bet güvenlik servisinin eski Başkanı Avi Dichter başkanlığında düzenlenen bir Meclis komisyonu oturumuna, BAE Yurtdışı Yatırımcılar Konseyi Genel Sekreteri Cemal el-Cervan eş-Şanti ile BAE Ekonomi Bakanlığında Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Cuma Muhammed el-Kayt Zoom üzerinden katıldı.

Basında yer alan videolarda, Şehade'nin BAE'li yetkililerden birine hitap ederek "Olanların ne anlama geldiğinin farkında mısın yoksa normalleşmenin altında yatan sebepleri anlamadın mı?" dedi.

"Atılan bir adımın ekonomik boyutları olsa bile ahlak önemli bir unsurdur. Utanmıyorsan istediğini yap. Ben de BAE'nin Arapların yanında olduğunu sanmıştım yoksa öyle değil mi?" ifadelerini kullanan Şehade, oturum başkanı Dichter'in uyarılarını dikkate almayınca salon dışına çıkarıldı.

Şehade, BAE'li yetkililere "Bu yaptığınız ayıptır." diyerek salonu terk etti.

BAE'li heyetten özür dileyen Dichter ise bölgede normalleşme anlaşmaları sürecinin yaşandığını ve Filistin yönetimi gibi bazı çevrelerin, şartların değiştiğini anlamak istemediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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