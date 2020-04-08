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Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Meclisi, İsrail, Güncel

İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

08.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:22
İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, İstanbul'da kalan 110 İsrail vatandaşı Filistinli öğrenciyi Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanına getirdiğini belirtti.

Tüm hava sahalarının Kovid-19 nedeniyle kapatılmasına rağmen bu uçağın tahsis edilmiş olduğuna vurgu yapan Tıybi, söz konusu seferi "Arap öğrencilerin kurtarılması" olarak nitelendirdi.

Öğrencileri tahliye etmek için daha önce Israir Airlines şirketine ait bir uçağın hazırlandığını ancak İsrail güvenlik makamlarınca söz konusu işlemin son anda iptal edildiğini aktaran Tıybi, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu aktardığını ve hemen karşılık aldığını kaydetti.

Tıybi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu küresel krizin (koronavirüs) ortasında çocuklarımızı ülkeye geri getiren cömert insani hareketi için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Tıybi ayrıca tahliye edilen öğrencilerden yaklaşık 40'ının işgal altındaki Doğu Kudüs sakini olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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