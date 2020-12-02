İsrail Meclisi erken seçim için ilk adımı attı
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İsrail Meclisi erken seçim için ilk adımı attı

02.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:51
İsrail Meclisi erken seçim için ilk adımı attı

İsrail'de Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önerge, 54 hayır oyuna karşılık 61 evet oyuyla ilk tur oylamadan geçti.

İsrail'de Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi talebiyle verilen önerge, 54 hayır oyuna karşılık 61 evet oyuyla ilk tur oylamadan geçti.

Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için muhalefet partilerince verilen önergenin ilk oylaması Batı Kudüs'te yer alan Mecliste yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz'ın da destek vermesiyle önerge 54 hayır oyuna karşı 61 evetle ilk tur oylamadan geçti. Böylece İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı.

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Erken seçim kararının alınabilmesi için önergenin önce Meclis komisyonundan geçmesi, ardından yapılacak 3 oylamada da Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Sürecin ne zaman sonuçlanacağı bilinmiyor

Önergenin Meclis komisyonuna ne zaman geleceği, Netanyahu ile ortağı Gantz'ın anlaşmaması durumunda diğer 3 oylamanın hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor.

Uzmanlar, Gantz'ın bu adımla 2021 bütçesinin Meclis'ten geçmesini kabul etmesi için Netanyahu üzerinde baskı kurmayı amaçladığını dile getiriyor.

Netanyahu ile Gantz, 2 Mart'ta yapılan seçimin ardından ülkede yaklaşık 1,5 yıldır devam eden hükümet krizine çözüm bulmak için koalisyon hükümeti kurma kararı vermişti.

Birbirine rakip iki siyasetçinin kurduğu koalisyon hükümeti mayısta göreve başlamıştı.

Koalisyon anlaşmasına göre, ilk 1,5 yıl başbakanlık koltuğuna Netanyahu, sonraki 1,5 yıl da Gantz'ın oturması kararlaştırılmıştı.

Yıllık bütçe iki ortağın arasını açtı

Ancak Netanyahu ile Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümeti, yıllık bütçenin geçirilmesi konusunda fikir ayrılığına düştü.

Netanyahu, sadece 2020'nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçirilmesini isterken, Gantz 2021'in de oylamaya dahil edilmesini istemişti.

İki lider arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle, ağustosta yapılan oturumdan da sonuç çıkmamış ve 2020 yıllık bütçesinin oylaması gelecek aya ertelenmişti.

Yasa gereği, 23 Aralık'a kadar 2020'nin yıllık bütçesinin Meclis'ten geçmemesi halinde zorunlu olarak erken seçime gidilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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