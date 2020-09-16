İsrail Meclis üyesinden Tel Aviv yönetimine "Arap vatandaşlarıyla barışma" çağrısı
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İsrail Meclis üyesinden Tel Aviv yönetimine "Arap vatandaşlarıyla barışma" çağrısı

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Ahmed et-Tıybi, Tel Aviv yönetimine öncelikle kendi Arap vatandaşlarıyla arasında barış sağlama çağrısında bulundu.

İsrail Meclis üyesinden Tel Aviv yönetimine
16.09.2020 21:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:06

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Ahmed et-Tıybi, Tel Aviv yönetimine öncelikle kendi Arap vatandaşlarıyla arasında barış sağlama çağrısında bulundu.

Tıybi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail Meclisi'ndeki Arap milletvekili, "Öncelikle vatandaşlarının yüzde 20'si yani Arap vatandaşları ile barışı sağlamasını ve barış anlaşmasının 'İsrail'deki tüm vatandaşlar eşittir' olan tek bir madde içermesini öneriyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'deki Arap vatandaşlar, özellikle son yıllarda tırmanan, ırkçılık, ötekileştirme ve hayatın her alanında dışlanmaya maruz kalıyor. İsrail'de son resmi rakamlara göre nüfusun yüzde 20'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 930 bin Arap vatandaşı yaşıyor.

Beyaz Saray'da dün İsrail'in BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

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