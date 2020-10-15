İsrail Meclis Başkanı'ndan "toprak karşılığı barış" ilkesi için "maskaralık" nitelemesi
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İsrail Meclis Başkanı'ndan "toprak karşılığı barış" ilkesi için "maskaralık" nitelemesi

15.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:17
İsrail Meclis Başkanı'ndan

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, Arap Barış Girişimince benimsenen "toprak karşılığı barış" ilkesinin "maskaralık" olduğunu belirterek, istenilen toprakların Yahudi yurdu olduğunu ileri sürdü.

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, Arap Barış Girişimince benimsenen "toprak karşılığı barış" ilkesinin "maskaralık" olduğunu belirterek, istenilen toprakların Yahudi yurdu olduğunu ileri sürdü.

Levin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasının onaylanması için düzenlenen oturum sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Toprak karşılığı barış ilkesi maskaralıktan başka bir şey değildir. Taraflardan birinin barışın sağlanması karşılığında diğer tarafa bedel olarak toprak verdiği anlaşmaya dayalı bir düzenleme tam bir maskaralıktır. Halkların kardeşliği ve karşılıklı yaşama arzusuyla hiçbir ilgisi olmayan bir düzenlemedir." dedi.

İsrail'in üzerinde kurulduğu ve 1967'de de tamamen işgal ettiği tüm tarihi Filistin topraklarının Yahudi yurdu olduğunu söyleyen Levin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "tavizsiz" duruşunu takdir ederek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır barışın tavizler yoluyla değil sadece metanetle, vatan topraklarını satmakla değil barışa yönelik ortak ve karşılıklı çıkar yoluyla sağlanacağına dair net bir politika üzerinde ısrar ettin. Uluslararası toplumdan çok küçük bir kesim buna inandı, bizim çoğunluğumuz bile bunun imkansız olduğuna inanıyordu. Tıpkı Siyonizmin başlardaki durumu gibi. İşte o imkansız olan, o hayal olan gerçeğe dönüştü."

Levin, Filistinlilerle bir uzlaşıya varma girişimlerinde başarısızlığa uğrandığını, çünkü uzlaşı çabalarının "toprak karşılığı barış" ilkesine dayandığını ileri sürdü.

İsrail ile BAE, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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