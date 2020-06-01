İsrail mayıs ayında Filistinli balıkçılara yönelik 36 ihlalde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail mayıs ayında Filistinli balıkçılara yönelik 36 ihlalde bulundu

İsrail güçlerinin mayıs ayında abluka altındaki Gazzeli balıkçılara karşı 36 ihlali tespit edildi.

İsrail mayıs ayında Filistinli balıkçılara yönelik 36 ihlalde bulundu
01.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:23

İsrail güçlerinin mayıs ayında abluka altındaki Gazzeli balıkçılara karşı 36 ihlali tespit edildi.

Gazze'deki Zirai Çalışma Komiteleri Birliğinin yayımladığı rapora göre, İsrail Deniz Kuvvetlerinin mayıs ayı boyunca Gazzeli balıkçılara karşı ateş açmak, roket atmak ve teknelerini batırmak amacıyla kirli su pompalamak gibi 36 ihlalde bulunduğu saptandı.

İsrail güçlerinin 6 balıkçıyı yaraladığı kaydedilen raporda, 2 balıkçının ise gözaltına alındığı, birinin 14 gün sonra serbest bırakıldığı ancak diğerinin halen alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin bir balıkçı teknesine el koyduğuna, 3 teknedeki motorları ve balık ağlarını imha ettiğine işaret edilen raporda, uluslararası topluma ve insan hakları kurumlarına Filistinli balıkçıların haklarını korumaları ve bu ihlalleri durdurmaları için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.?

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak Haber
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Haber
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Haber
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
ABD Başkanı Trump'tan valilere talimat: Göstericileri tutuklayıp 10 yıl hapse atmalısınız
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Murat Kurum Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ayça Varlıer Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor İlhan Cavcav Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: İsrail mayıs ayında Filistinli balıkçılara yönelik 36 ihlalde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 21:26:35. #1.15#
title