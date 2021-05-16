İsrail masumları katletmeye devam ediyor
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İsrail masumları katletmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bütün dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bütün dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Sivillerin yaşadığı evleri, kadın ve çocukların sığındığı okullara bomba yağdıran İsrail, masumların ahını almaya doymuyor. Şimdiye dek 174 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı...

Gazze Şeridi ise yapılan saldırılara misliyle yanıt verdi. Filistin, İsrail'in canını ilk defa bu kadar acıttı. Son saldırılarda Filistinli gruplar 'roket yağmuru' ile İsrail'in Demir Kubbe sisteminin açığından faydalandı. Uzmanlar, İsrail istihbaratının zayıfladığına dikkat çekti.

İsrail'e bir darbe de İsrailli insan hakları kuruluşundan geldi.

İsrailli insan hakları kuruluşu, Gazze'de savaş suçu işlendiğini açıkladı. Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in politkalarını değiştirmek için harekete geçilmesi gerektiği belirtilerek, "Uluslararası toplumun, daha çok insanın ölmemesi için acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

-İHA-

İsrail masumları katletmeye devam ediyor
İsrail masumları katletmeye devam ediyor
İsrail masumları katletmeye devam ediyor
İsrail masumları katletmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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