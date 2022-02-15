İsrail makamlarınca tutuklanan 14 yaşındaki Filistinli yarın mahkemeye çıkıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 14 yaşındaki Filistinli Ahmed Ukki, 13 Şubat'ta İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in bölgede yaptığı provokatif gösteriye katılan fanatik Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu noktayı izlerken gözaltına alındı ve "polis arabasına taş attığı" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin protestolarını izlerken 14 yaşındaki Filistinli çocuğu ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Olay yerindeki AA ekibi, Ukki'nin gözaltına alınmasını ve Yahudi yerleşimcilerin yaptığı kutlamayı görüntüledi.

Ukki, sevk edildiği mahkeme tarafından "polis arabasına taş atmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 14 yaşındaki Filistinli, 16 Şubat Çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

AA muhabirine konuşan Ahmed'in annesi Rula Eymen Ukki, 4 kız 2 erkek çocuğundan en küçüğü olan Ahmed'in o gün hasta olduğunu ve kendisini yorgun hissettiğini söyledi.

Arkadaşının Ahmed'i çatıdan olayları izlemeye çağırdığını ve oğlunun da gittiğini anlatan anne, Ahmed gittikten kısa bir süre sonra gözaltına alındığı haberinin geldiğini söyledi.

Oğlunun taş atmakla suçlandığını ancak bunun gerçek olmadığını belirten anne Ukki, aile üyeleri ve avukatları olmasına rağmen oğlunun ifadesi alındığı sırada yanında kimsenin bulunmasına müsaade edilmediğini aktardı.

O günden itibaren Ahmed'i göremediğini söyleyen acılı anne, oğlunun yarın tekrar mahkemeye çıkarılacağını, kendilerine 8 ay ila bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği haberlerinin geldiğini ifade ederek, "Bu ceza nedir? Benim oğlum hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

İsrail yargısına güvenmediğini "Filistinlilere karşı ırkçı muamele yapıldığını" dile getiren anne Ukki, o gün gözaltına alınan diğer çocukların serbest kaldığını ancak Ahmed'in çıkarıldığı mahkemede, hakimin tutukluluk kararı verdiğini aktardı.

Anne Ukki, olay yerindeki gazeteciler, görgü tanıkları, eşinin çevreden topladığı kamera kayıtları ve tüm delillerin ortada olduğunu vurgulayarak, "Oğlum bir şey yapmadı. İnşallah çarşamba sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Oğlunun daha önce Şeyh Cerrah'ta Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına uğradığını hatırlatan anne, şöyle devam etti:

"Oğlum 14 yaşında. Ne yer, ne içer, uyuyabiliyor mu nasıl besleniyor bilmiyorum. Bana görüntüleri ulaştığında size nasıl ağladığımı anlatamam. Onu nasıl aldıklarına inanamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. 14 yaşında hasta bir çocuğunuz var ve ne halde bilemiyorsunuz, size duygularımı nasıl anlatayım?"

İsrail yargısı, Filistinlilere karşı ayrımcı

Filistinlilerin yargı işlemlerini takip eden Vadi Hilve İletişim Merkezine bağlı avukat Firas Cilani, Ahmed Ukki'nin Şeyh Cerrah'ta bir evden gözaltına alındığını belirtti.

Cilani, İsrail yargısının, Ahmed'i "polis arabasına taş atma, isyana katılma ve ırkçı temelli eylemler" suçlamalarıyla tutukladığını ifade etti.

Filistinli çocuğun, kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiğini, mahkemenin kefaletle serbest bırakılmasını kabul etmediğini aktaran Cilani, polisin olayı çarşambaya kadar araştırdığını ve görüntüyle bir kanıt getiremezse çocuğun serbest kalmasını beklediklerini aktardı.

Cilani, İsrail yargısının Filistinli çocuklara ve yerleşimci çocuklara farklı muamele ettiğini, Filistinlilerin her koşulda gözaltına alındığını ancak polisin yerleşimcilerin eylemlerine göz yumduğunu anlattı.

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, 13 Şubat sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik İsrailli yerleşimciler katılmış, bu eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinlilerle arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda, 21 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.