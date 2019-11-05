İsrail mahkemesinden İnsan Hakları İzleme Örgütü sorumlusunun sınır dışı edilmesine onay

05.11.2019 13:34

İsrail Yüksek Mahkemesi, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in sınır dışı edilmesine ilişkin kararı onayladı.

Yüksek Mahkeme, Şakir'in çalışma izninin İsrail İçişleri Bakanlığınca iptal edilerek sınır dışı edilmesi kararına yapılan itirazı reddetti.

Kararda, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'e İsrail'den ayrılması için 20 gün süre tanındı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2018'de "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketine destek verdiği iddiasıyla Şakir'in çalışma iznini iptal etmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılmasını istemişti.

HRW Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir, bakanlığın sınır dışı kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: AA