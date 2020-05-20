İsrail mahkemesinden Başbakan Netanyahu'nun duruşmaya katılmama talebine ret
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İsrail mahkemesinden Başbakan Netanyahu'nun duruşmaya katılmama talebine ret

İsrail mahkemesi, hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 24 Mayıs'ta görülecek ilk duruşmaya katılmama talebini reddetti.

İsrail mahkemesinden Başbakan Netanyahu'nun duruşmaya katılmama talebine ret
20.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:45

İsrail mahkemesi, hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 24 Mayıs'ta görülecek ilk duruşmaya katılmama talebini reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Mayıs'ta hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle hakim karşısına çıkacak. İsrail'de Kudüs Bölge Mahkemesi, yargılanacağı davanın ilk duruşmasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun mahkemeye katılmama yönündeki talebini reddetti. Yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun diğer tüm sanıklar gibi görevini yerine getirmesi ve duruşmaya katılması gerektiği ifade edildi.

Başbakan Netanyahu, korumalarıyla birlikte duruşmaya katılması durumunda yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde getirilen sosyal mesafe kuralına uyulamayacağını ifade ederek dün mahkemeden duruşmaya katılmama yönünde talepte bulunmuştu.

DURUŞMA COVİD-19 NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde 21 Kasım 2019'da dava açılmış, dava açılmasına yönelik izin için geçtiğimiz 2 Aralık'ta Meclise başvurulmuştu. Netanyahu ise 1 Ocak'ta dokunulmazlık talebinde bulunurken 28 Ocak'ta başvurusunu geri çekmişti. Söz konusu gelişme üzerine Başsavcı Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu. Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta işgal altındaki Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmesi kararlaştırılmıştı. Netanyahu'nun duruşması virüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 24 Mayıs'a ertelenmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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