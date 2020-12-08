İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezası mahkumu bir Filistinliye 4 yıl yeni ek ceza verdi
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İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezası mahkumu bir Filistinliye 4 yıl yeni ek ceza verdi

08.12.2020 04:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 04:18
İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezası mahkumu bir Filistinliye 4 yıl yeni ek ceza verdi

İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına mahkum bir Filistinliye 4 yıl daha hapis cezası verdi.

İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına mahkum bir Filistinliye 4 yıl daha hapis cezası verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Askeri Salim Mahkemesi, Filistinli tutuklu Yusuf Halid Kumeyl'e (23) 4 yıl ek hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrailli bir kişiyi öldürmekten mahkum olan Kumeyl'in 2017'den bu yana hapiste olduğu, mahkemeye Kumeyl aleyhinde yeni suçlamaların sunulduğu ve yeni kararın buna verildiği aktarıldı.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistin vatandaşı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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