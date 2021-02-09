İsrail mahkemesi, Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine ilişkin kararı erteledi

İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde oturan 4 Filistinli ailenin evlerini boşaltma talebine ilişkin kararını erteledi.

Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail Merkezi Mahkemesi'nin önünde toplanan onlarca Filistinli ve Yahudi barış aktivistleri de mahkemenin Yahudi yerleşimciler lehine verdiği kararı protesto etti.

Kudüs Sulh Mahkemesi, geçen yıl Şeyh Cerrah mahallesinde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini Yahudi yerleşimciler lehine boşaltma kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün geçen ay evlerini boşaltması gerekiyordu. Ancak bu ailelerin itirazı üzerine söz konusu kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmıştı.

Ailelerin avukatı Samir Irşid, duruşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mahkeme, getirilen dosyaları ve ifade edilen iddiaları inceledikten sonra kararını erteledi." dedi.

Irşid, Sulh Mahkemesinin geçen yıl aldığı kararın hatalı olduğunu ifade ettiğini belirterek, geçen yıl verilen kararın 1956 yılında o dönem hakim olan Ürdün Haşimi Krallığı'nın evlerin Şeyh Cerrah'ta yaşayan Filistinlilere verilmesi yönündeki kararına aykırı olduğunu kaydetti.

Kararın uygulanması durumunda tüm Şeyh Cerrah sakinleri Filistinlilerin zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Irşid, mahkemenin kararı yeniden gözden geçirmesini ve Filistinlilerin haklarını koruyacak şekilde düzeltmeye gitmesini umduğunu ifade etti.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 4 aileye, evlerinin bulunduğu arazinin yıllar öncesinde Yahudilere ait olduğunu iddia ederek 20 gün içinde evlerini boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu. Evleri boşaltılması istenen Filistinli aileler ise söz konusu araziyi yıllar öncesinde Ürdün devletinden satın aldıklarını dile getiriyor.

İsrail'in parça parça ele geçirdiği Şeyh Cerrah Mahallesi'nde geçen yıl da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 bin fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat