İsrail mahkemesi Kudüs'teki Han el-Ahmer köyünün boşaltılması kararını erteledi - Haberler
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İsrail mahkemesi Kudüs'teki Han el-Ahmer köyünün boşaltılması kararını erteledi

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail mahkemesi Kudüs'teki Han el-Ahmer köyünün boşaltılması kararını erteledi

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan, İsrail'in yıkım tehdidi altındaki Han el-Ahmer bedevi köyünün boşaltılması kararını 6 ay erteledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan, İsrail'in yıkım tehdidi altındaki Han el-Ahmer bedevi köyünün boşaltılması kararını 6 ay erteledi.

Yüksek Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin, Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer köyünün boşaltılmasına ilişkin kararın 6 ay ertelenmesi talebinin, Mahkeme tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Mahkemenin bu kararı, hükümetin soruna çözüm bulma konusunda köy sakinleriyle birlikte kaydettiği "somut ilerlemeler" çerçevesinde aldığı kaydedildi.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül 2018'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımın başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, daha sonra Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim 2018'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan ve Filistinliler için direniş sembolü haline gelen Han el-Ahmer köyünün yıkımının ertelendiği de 20 Ekim 2018'de duyurulmuştu.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail mahkemesi Kudüs'teki Han el-Ahmer köyünün boşaltılması kararını erteledi - Haberler
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