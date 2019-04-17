İsrail Mahkemesi İnsan Hakları Gözlemevi'nin Temsilcisinin Sınır Dışı Edilmesi Kararını Onadı

İsrail istinaf mahkemesi İnsan Hakları Gözlemevi'nin bu ülkedeki temsilcisi Omar Shakir'in sınır dışı edilmesi kararını onadı.

İsrail mahkemesi Amerikan vatandaşı Shakir'in Filistinlilere destek için İsrail'e karşı yürütülen "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi" hareketine destek verdiği için bu ülkedeki çalışma iznini iptal etmiş ve sınır dışı edilmesini istemişti. Euronews.com'da Görüntüle