İsrail mahkemesi, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaatına yapılan itirazı reddetti
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İsrail mahkemesi, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaatına yapılan itirazı reddetti

05.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:52
İsrail mahkemesi, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaatına yapılan itirazı reddetti

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşa edilmesine yapılan itirazı reddetti.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşa edilmesine yapılan itirazı reddetti.

Filistinli avukat Tevfik Cahşın, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesinde asansör inşaatına yapılan itirazın görüşüldüğünü söyledi.

İtirazın reddedildiğini kaydeden Cahşın, "Karar, itiraz dilekçesinin sunulmasından sonra 24 saat içerisinde alındı. Normalde kararlar günler, hatta aylar sürer." dedi. Cahşın, bunun kararın siyasi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Harem-i İbrahim Camisi'nde inşaat izni yetkisinin, El-Halil belediyesine ait olduğunu, cami de dahil bölgedeki tarihi evleri restore etmekle görevli makamın da El-Halil İmar Komitesi olduğunu söyleyen Filistinli avukat, alınan kararı İsrail Yüksek Mahkemesine taşıyacağını ve asansör inşaatının durdurulmasını talep edeceğini belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi Temmuz 2017'de, Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehiri Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimci Baruch Goldstein'ın, Harem-i İbrahim Camisi'nde 25 Şubat 1994'te sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Tarihe "Harem-i İbrahim katliamı" olarak geçen saldırıdan sonra cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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