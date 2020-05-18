İsrail mahkemesi Filistinli Devabişe ailesi olayında bir Yahudi yerleşimciyi suçlu buldu
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İsrail mahkemesi Filistinli Devabişe ailesi olayında bir Yahudi yerleşimciyi suçlu buldu

İsrail mahkemesi, bir Yahudi yerleşimciyi, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

İsrail mahkemesi Filistinli Devabişe ailesi olayında bir Yahudi yerleşimciyi suçlu buldu
18.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:50

İsrail mahkemesi, bir Yahudi yerleşimciyi, işgal altındaki Batı Şeria'da 2015 yılında Filistinli Devabişe ailesinin evini kundaklayarak biri bebek 3 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, El-Lid (Lod) kentindeki merkezi mahkemede görülen duruşmada, Devabişe ailesinin evinin kundaklandığı olayın baş zanlısı Amiram Ben-Uliel suçlu bulundu.

Haberde, mahkemenin cezai kararını vermek üzere duruşmayı 9 Haziran'a ertelediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Devabişe ailesinin Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde bulunan evi, 31 Temmuz 2015 sabahı fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verilmişti.

Olayda ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin'de ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, baba Saad (31) ve anne Riham Devabişe (28) de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurtulan kişi olan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yandığı için uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Bu olay radikal "Bedel Ödetme" adlı Yahudi örgütün en önemli terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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