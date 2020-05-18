İsrail mahkemesi Filistinli aileyi katleden fanatik Yahudiyi suçlu buldu İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evlerini kundaklayarak anne, baba ve bir bebeği katleden fanatik Yahudi yerleşimci Amiram Bin Uliel, İsrail Mahkemesi tarafından 3 kasıtlı cinayetten suçlu bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Devabişe ailesinin evlerini kundaklayarak anne, baba ve bir bebeği katleden fanatik Yahudi yerleşimci Amiram Bin Uliel, İsrail Mahkemesi tarafından 3 kasıtlı cinayetten suçlu bulundu.

İsrail'deki Lod Merkezi Mahkemesi, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yaşayan Filistinli Devabişe ailesinin evlerini yakarak anne, baba ve bir bebeğin yanarak ölmesine, bir küçük çocuklarının da ağır yaralanmasına neden olan Yahudi yerleşimci Amiram Bin Uliel'i 3 kasıtlı cinayetten suçlu buldu.

Mahkemenin gelecek ay Bin Uliel hakkında karar vermesi bekleniyor. Devabişe ailesi yaptığı açıklamada, "Bu sanık bugün suçlu bulunduktan sonra mahkemenin sert ve ciddi bir karar alacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Bin Uliel'in avukatı ise İsrail Yüksek Mahkemesine itiraz edeceklerini belirterek, "Bu, İsrail devleti için kara bir gün" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yer alan dört kişilik Devabişe ailesinin evi, temmuz 2015 yılında fanatik Yahudi yerleşimci bir grup tarafından ateşe verilmişti. Olayda anne, baba ve 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, 4 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA