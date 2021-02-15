İsrail mahkemesi Filistin'in "ihtiyar delikanlısı"nın gözaltı süresini bir kez daha uzattı

İsrail mahkemesi, gençlerle omuz omuza İsrail askerlerine taş atarken AA kameramanının çektiği görüntüler neticesinde dünyaca tanınan Filistinli Hacı Said Arme'nin (Ebu'l Abd) gözaltı süresini üçüncü kez uzattı.