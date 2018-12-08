İsrail-Lübnan Sınırında Hareketlilik

İsrail ordusu, Kuzey Kalkanı operasyonu kapsamında Lübnan sınırında bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah örgütü üyesi olduğunu iddia ettiği kişilerin sınıra yaklaşması üzerine bu kişilere ateş açtığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah üyesi olduğu ileri sürülen 3 kişi, Lübnan tarafından sınırın İsrail tarafında kazı çalışmaları yürüten İsrail askerlerinin bulunduğu bölgenin yakınlarına kadar geldi.

İsrail askerlerinin kendilerine doğru yaklaşan kişileri fark ettikten sonra bu kişilerin olduğu yere doğru ateş açtığı, açılan ateşin ardından 3 şüphelinin bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.