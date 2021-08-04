İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı

İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan'dan İsrail'e 3 füzenin atılmasının ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e atılan füzelere karşılık olarak Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İsrail, Lübnan'dan kendi egemenliğine doğru ateş edilmesine, ne sebeple ve ne olursa olsun izin vermeyecektir. Lübnan hükümeti, topraklarından kaynaklanan herhangi bir saldırganlığın tüm sorumluluğunu taşır" ifadeleri kullanıldı. Saldırı sonucu can kaybının olmadığı ancak bazı ormanlık alanlarda yangınların çıktığı aktarıldı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, "Düşman İsrail topçuları, Wadi Hamul, Al-Sudana, Sahel Al-Mari, Rashaya Al-Fokhar, Sahel Al-Khayyam, Sahl Balat bölgelerini 92 top mermisi ile vurdu" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail, Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 22:48:10. #1.14#

title