İsrail kuvvetlerinin plastik mermiyle arkadan vurduğu Filistinli: 'O gün defalarca öldüm'
Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.
11.11.2019 20:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:01
Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isterken İsrail polisi tarafından plastik mermi ile vurulan Filistinli genç, görüntülerin o gün yaşadıklarının sadece küçük bir kısmını yansıttığını söyledi.
Filistinli Karam Qawasmi'nin geçtiğimiz yıl İsrail kuvvetlerince plastik mermi ile arkasından vurulduğunu gösteren görüntüler bir yıl sonra ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com