İsrail Kudüs'te yeni 9 bin yerleşim yeri kurmayı planlıyor
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İsrail Kudüs'te yeni 9 bin yerleşim yeri kurmayı planlıyor

08.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:41
İsrail Kudüs'te yeni 9 bin yerleşim yeri kurmayı planlıyor

İsrail Kudüs'teki Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi, 9 bin yeni yerleşim yeri kurulması için planlar yapıldığını duyurdu.

İsrail Kudüs'teki Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi, 9 bin yeni yerleşim yeri kurulması için planlar yapıldığını duyurdu.

İsrail Kudüs'teki Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi, Kudüs ile Ramallah arasında bulunan kullanılmayan Atarot Havalimanı arazilerinde yeni 9 bin yerleşim yeri kurmak için planlar yapıldığını açıkladı.

İsrail medyasına göre, karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmelerin ardından alındı.

İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözümü teşvik eden İsrail merkezli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Örgütü'nün yaptığı açıklamada, "İsrail havalimanının araziyi devlet arazisi olarak görüyor. Bu nedenle hiçbir itiraz olmaksızın yerleşim yerlerin inşa edilmesinde bir problem görmüyor" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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