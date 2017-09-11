- İsrail, Kudüs'te şehit mezarlığını yıktı



GAZZE - İsrail, Kudüs'ün Esbat yakınındaki tarihi duvarı ve Yusufiye mezarlığı bitişiğindeki şehit mezarlığını dozerlerle yıktı.

Kudüs Müslüman Mezarları Bakım Komitesinin Başkanı Mustafa Abu Zahra, yayınladığı basın bildirisinde, İsrail yetkililerinin dozerlerle Yusufiye mezarlığının bitişiğindeki şehitler mezarlığını dozerlerle dümdüz ettiğini açıkladı. Yıkılan mezarlıkta Kudüs'te 1967 savaşında hayatını kaybeden 40 şehidin bulunduğu kaydedildi.

Mustafa Abu Zahra, Müslüman Mezarları Bakım Komitesinin mezarlığa tekrar müdahalenin önlenmesi için gerekli hukuki tedbirleri almak için harekete geçtiğini söyledi.

İsrail hükümetinin yıllarca, Kudüs'teki tarihi duvarın yakınında bulunan Talmud bahçelerini ortaya çıkarmak ve şehre Talmud özelliği kazandırmak için tarihi Arap eserlerini yok etmeye çalıştığı hatırlatıldı.