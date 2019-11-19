İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı

19.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:19

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli Mecdi Allun'a ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarak 6 kişilik aileyi yuvasız bıraktı.

İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesi'ne gelen İsrail'e bağlı belediye ekipleri, Allun ailesine ait evi iş makineleriyle yerle bir etti.

Evlerinden çıkarabildikleri birkaç eşya ile kış ortasında sokakta kalan aile üyeleri, uzun yıllardır başlarını soktukları yuvanın İsrail güçlerince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılması nedeniyle göz yaşlarına hakim olamadı.

Yıkımın ardından bölgeye gelen komşuları ve akrabaları 4 çocuklu Allun ailesini teselli etmeye çalışırken, bazı Filistinliler İsrail'e tepki gösterdi.

"Eşyalarımızı bile doğru düzgün dışarı çıkarmamıza izin vermediler"

Anne Menva Allun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin evlerine baskın düzenleyerek kendilerini zorla dışarı çıkardıklarını belirtti.

İsrail güçlerinin evdeki eşyaların bazılarını kırıp parçalayarak dışarı attıklarını dile getiren anne Allun, şunları anlattı:

"Bize 'Evinize yıkım kararı verilmiş' dediler. Biz de 'Karara itirazımızı mahkemeye verdik, sonucunu bekliyoruz. Aynı zamanda belediyeye de ruhsat başvurusu yaptık ve cevap bekliyoruz' dedik. Belediye bile bize 21 gün mühlet vermişti ve biz de ruhsat işlemlerine başvurmuştuk. Daha mühlet bitmeden geldiler. Belediye bile net kararı vermemişti. Aniden baskın düzenleyip evimizi yıktılar, eşyalarımızı bile doğru dürüst dışarı çıkarmamıza izin vermediler."

Kaynak: AA