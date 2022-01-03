İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileye kendi evini yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için sahip olduğu evi kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'ndeki Dibiş ailesine, yaklaşık 20 gün önce evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Dibiş ailesi, yıkımın İsrail'e bağlı belediye ekiplerince gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık bedeli karşılama imkanı olmadığı için sahip oldukları evi, elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

Evin sahibi Şeyma Dibiş, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce inşa ettikleri evleri için bugüne kadar yaklaşık 25 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 8 bin dolar) para cezası ödemelerine rağmen evin yıkımına karar verildiğini ve 11 kişilik ailesinin evsiz kaldığını belirtti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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