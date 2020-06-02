İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı
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İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail makamlarının, işgal altındaki Kudüs'ün güneyinde bulunan Cebel el-Mükebbir köyünde bir Filistinliye evini kendisine yıktırdığı belirtildi.

İsrail, Kudüs'te bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı
02.06.2020 01:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:19

İsrail makamlarının, işgal altındaki Kudüs'ün güneyinde bulunan Cebel el-Mükebbir köyünde bir Filistinliye evini kendisine yıktırdığı belirtildi.

Vadi Hılve Bilgi Merkezinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Belediyesinin, Filistin vatandaşı Ala Burkan'a evini kendi elleriyle yıktırdığı ifade edildi.

Açıklamada, yıkım kararının, evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle alındığı bilgisi yer aldı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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