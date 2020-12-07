İsrail, Kudüs'te 9 bin gayrimeşru yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırıyor
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İsrail, Kudüs'te 9 bin gayrimeşru yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırıyor

07.12.2020 01:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 01:58
İsrail, Kudüs'te 9 bin gayrimeşru yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırıyor

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırdığı bildirildi.

İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Atrut Sanayi Bölgesi'nde 9 bin yerleşim birimi kurma çalışmasını hızlandırdığı bildirildi.

İsrail resmi televizyon kanalı Kan'da yer verilen haberde, Atrut Bölgesi'nde 9 binden fazla yerleşim birimi kurulmasına ilişkin projede gelişme olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin uluslararası eleştirileri görmezden gelme niyetinde olduğu, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'tan önce inşa çalışmalarının tamamlanacağı kaydedildi.

Gelişmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kasım ayındaki görüşmesinin ardından gerçekleştiğine işaret edildi.

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, 15 Kasım Pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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