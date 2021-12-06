İsrail Kudüs'te 6 kişilik Filistinli aileyi kendi evlerini yıkmaya zorluyor

EYÜP, İSTANBUL (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşayan Filistinli bir aile, İsrail'in "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdiği evlerini kendi elleriyle yıkmaya başladı.

Sivil toplum kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Silvan beldesinin Bi'ru Eyüp Mahallesi'ndeki evin sahibi Adnan Zeytun'un sözlerine yer verildi.

Zeytun, "Geçen hafta işgal belediyesinden evimizin bir hafta içinde yıkılacağına dair bir ihbar aldık ve bugün yıkıma başlamak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Evde 4'ü çocuk 6 kişinin kaldığını aktaran Zeytun, İsrail belediyesinin yıkması halinde ücret ödemeleri gerektiği için 4 yıl önce inşa edilen evlerini, kendileri yıkmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Evi kendilerinin yıkması için verilen mühletin yarın (7 Aralık) sona ereceğine işaret eden Zeytun, aksi durumda yıkım işleminin belediye tarafından yapılacağını, bunun da ailesine ağır maliyete yol açacağını belirtti.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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