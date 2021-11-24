İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı
İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.
İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bukeyrat, Mescid-i Aksa çevresinde bulunduğu sırda gözaltına alındı.
Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Şeyh Bukeyrat daha önce de birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.
AA - Son Dakika Haberleri
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