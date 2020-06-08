İsrail, Kovid-19'u bahane ederek Almanya Dışişleri Bakanı'nın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi
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İsrail, Kovid-19'u bahane ederek Almanya Dışişleri Bakanı'nın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini bahane ederek Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Filistin'e yapacağı ziyarete engel oldu.

İsrail, Kovid-19'u bahane ederek Almanya Dışişleri Bakanı'nın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi
08.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:44

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini bahane ederek Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Filistin'e yapacağı ziyarete engel oldu.

Haaretz gazetesinde yer alan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, Bakan Maas, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin tek taraflı "ilhak" planı konusunda Tel Aviv yönetimini uyarmak için çarşamba yapacağı İsrail ziyaretinin ardından Filistin tarafına geçmeyi planladı.

İsrail tarafı ise Maas'a, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek Ramallah'a gitmesi halinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na geçmek için İsrail'e döndüğü takdirde, kendisinden iki hafta karantinada kalmasının istenilebileceği mesajını iletti.

Maas, İsrail'in bu tutumu nedeniyle Ramallah'a gitmekten vazgeçerek Filistinli yetkililerle, İsrail ziyareti sırasında video konferans aracılığıyla görüşme kararı aldı.

İsrail basını, Maas'ın Tel Aviv yönetimini, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri tek taraflı "ilhak" planı hakkında uyarmak için 10 Haziran Çarşamba günü İsrail'e geleceğini yazmıştı.

Ziyarette Maas'ın ülkesinin İsrail ile ittifakını devam ettirmek istediği ancak tek taraflı "ilhakın" Berlin yönetimini İsrail ile olan ilişkileriyle uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği'nin değerleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacağı mesajını ileteceği aktarılmıştı.

Havalimanı bulunmaması ve işgal altında olması nedeniyle Filistin'i ziyaret etmek isteyenler, İsrail üzerinden ülkeye giriş yapmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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