İsrail, Kovid-19 önlemleri nedeniyle BAE'deki savunma fuarına katılmayacak
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İsrail, Kovid-19 önlemleri nedeniyle BAE'deki savunma fuarına katılmayacak

15.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:44
İsrail, Kovid-19 önlemleri nedeniyle BAE'deki savunma fuarına katılmayacak

İsrailli firmaların gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek savunma fuarına katılmayacağı duyuruldu.

İsrailli firmaların gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenecek savunma fuarına katılmayacağı duyuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iptal kararının ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışı uçuşların büyük ölçüde kısıtlanması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın İsrailli savunma firma yetkililerin BAE'ye seyahat etmesine izin verilmesi için İsrail'deki sorumlu komiteye başvurulduğu ancak uçuş izni çıkmadığı ifade edildi.

Abu Dabi'de 21-25 Şubat'ta düzenlenecek IDEX savunma fuarına İsrail'den birçok firmanın katılması planlanmıştı.

İptal edilmeseydi, ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası İsrailli firmalar BAE'de ilk kez bir fuara katılmış olacaktı.

İsrail'de 26 Ocak'ta başlayan ve 21 Şubat'ta sona erecek karar doğrultusunda Kovid-19 önlemleri kapsamında yabancı hava yollarının ülkeye yapacağı uçuşlara izin verilmiyor.

BAE ve İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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