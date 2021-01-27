İsrail Kovid-19 nedeniyle Mısır ve Ürdün sınırını kapatacak
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İsrail Kovid-19 nedeniyle Mısır ve Ürdün sınırını kapatacak

27.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:37
İsrail Kovid-19 nedeniyle Mısır ve Ürdün sınırını kapatacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için Mısır ve Ürdün kara sınırlarının kapatılmasını kararlaştırdı.

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için Mısır ve Ürdün kara sınırlarının kapatılmasını kararlaştırdı.

Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. Bakan Aryeh Deri, yarın sabah saat 06.00'dan pazar gününe kadar Mısır ve Ürdün sınırlarının çift taraflı olarak geçişlere kapatılması talimatı verdi.

Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve Filistinlilerin kullandığı Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nın ise açık kalacağı belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış Kovid-19 türleri İsrail'de de tespit edilmişti.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkede daha fazla yayılmasını önlemek için yabancı hava yolu şirketlerinin İsrail'e yapacağı uçuşları da 25 Ocak'tan itibaren 6 günlüğüne durdurmuştu.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 4 bin 513 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 617 bini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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