İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi
Doğu Kudüs sokaklarından genel görüntüler Çarşıda alışveriş detayları İsrail polisinin esnafı uyarması Kapanan dükkanlardan detaylar Dronela denetim detayları İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların...
25.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:42
Doğu Kudüs sokaklarından genel görüntüler
Çarşıda alışveriş detayları
İsrail polisinin esnafı uyarması
Kapanan dükkanlardan detaylar
Dronela denetim detayları İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı. Ramazanın ikinci gününü geride bırakan Doğu Kudüs'teki esnafın saat 18.00'den itibaren dükkanlarını kapatması nedeniyle kent adeta hayalet şehre dönüyor.
Kaynak: AA