İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi Doğu Kudüs sokaklarından genel görüntüler Çarşıda alışveriş detayları İsrail polisinin esnafı uyarması Kapanan dükkanlardan detaylar Dronela denetim detayları İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların...

Doğu Kudüs sokaklarından genel görüntüler

Çarşıda alışveriş detayları

İsrail polisinin esnafı uyarması

Kapanan dükkanlardan detaylar

Dronela denetim detayları İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı. Ramazanın ikinci gününü geride bırakan Doğu Kudüs'teki esnafın saat 18.00'den itibaren dükkanlarını kapatması nedeniyle kent adeta hayalet şehre dönüyor.

Kaynak: AA