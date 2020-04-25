İsrail, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs'teki dükkanlara ramazan ayına özel tedbirler getirdi İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı.

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'te, Kovid-19 nedeniyle iftar öncesi tatlı telaşı, geçmiş yıllara göre oldukça düşük seviyede kalıyor.

İsrail yönetimi, eczaneler hariç kentteki dükkanların 18.00 ile 03.00 arasında kapatılması kararlaştırıldı. Bu kurala uymayanlara 5 bin yeni İsrail şekeli (9 bin 905 lira) ceza uygulanacağı ilan edildi.

Ramazanın ikinci gününü geride bırakan Doğu Kudüs'teki esnafın saat 18.00'den itibaren dükkanlarını kapatması nedeniyle kent adeta hayalet şehre dönüyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, söz konusu tedbirlerin 3 Mayıs'a kadar uygulanacağını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanının verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 144 Kovid-19 vakası bulunuyor.

Kaynak: AA