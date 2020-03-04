İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden...
İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacak.
04.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:34
İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacak.
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Kaynak: AA