İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden...
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İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden...

İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacak.

04.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:34
İsrail koronavirüs nedeniyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden...

koronavirüs nedeniyle ve 'nın da aralarında bulunduğu 5 ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacak.

Kaynak: AA

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