İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu düzenlendi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde Mescid-i Aksa protestosu düzenlendi.

İstanbul'da vatandaşlar, İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile yürüyerek Konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı