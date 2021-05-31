İsrail Konsolosluğu önünde Mavi Marmara protestosu

Mavi Marmara saldırısının 11'inci yıl dönümünde İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapan bir grup basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti.

Mavi Marmara saldırısının 11'inci yıl dönümünde İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapan bir grup basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti.

Mavi Marmara saldırısının 11'inci yıl dönümünde Beşiktaş Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde saat 12.30 sıralarında bir araya gelen "Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları" adlı grup, 31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisine İsrail tarafından düzenlenen kanlı saldırıyı protesto etti. Konsolosluk önünde "Mavi Marmara'yı unutma!, Normalleşmeye Hayır! İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük" yazılı pankart açan grup üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasını yapana grup sözcüsü Kutlu Dane, "Bugün, 11 yıl önce Siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilmiş bir katliamı telin etmek için buradayız. 31 Mayıs 2010 tarihinde, Filistin halkına yardım malzemesi götüren filonun bileşenlerinden Mavi Marmara gemisi, Siyonist İsrail'in askerleri tarafından Filistin'e doğru seyir halindeyken basıldı. İçindeki yardım görevlilerinden 10'u katledildi. 6 gemiden oluşan bu filo, Siyonist İsrail'in Gazze'deki Filistinliler üzerinde uyguladığı acımasız ve gayrimeşru ablukayı delerek, taşıdıkları 10 bin ton kadar yardım malzemesini ve iki trafoyu Filistinlilere ulaştırmaya çalışıyordu. Mavi Marmara olay, Ortadoğu'nun Nazi rejimi İsrail'in 1948'den bu yana süren katliamlarından sadece birisidir. 1930'larda Siyonist terör örgütlerinin İngiliz emperyalizmi ile kol kola gerçekleştirdiği katliamlardan, 1948'de Deir Yasin başka olmak üzere Nekbe'nin birer parçası olan katliamlarına, 1982'de Lübnan'daki Sabra ve Şatilla katliamına, 2008 ve 2014 yıllarındaki Gazze bombardımanlarına ve tüm bu yıllar boyunca Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarına kadar tüm gördüklerimiz, Filistinliler başta olmak üzere bölge halklarının karşısında bir terör devletinin dikildiğini gösteriyor. Varlığı katletmekle, etnik temizlikle, ırkçılık ve ayrımcılıkla özdeşleşmiş olan bu oluşum yıkılmadıkça, bu katliamlara yenilerini ekleyeceğini anlamak için kahin olmaya gerek yok. Nitekim son olarak içinde bulunduğumuz mayıs ayında bu Siyonist oluşum Kudüs'teki etnik temizlik operasyonlarına sessiz kalmayan Filistinlilere tekrar saldırdı ve 250'den fazla Filistinli'yi katletti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı