İsrail kıyılarında bulunan Tamar doğalgaz platformu kapatıldı
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İsrail kıyılarında bulunan Tamar doğalgaz platformu kapatıldı

İsrail kıyılarında bulunan Tamar doğalgaz platformu kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation'a ait olan ve İsrail kıyılarında yer alan Tamar doğalgaz platformu, İsrail Enerji Bakanlığının talimatı doğrultusunda kapatıldıİsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Enerji Bakanlığı İsrail kıyılarında bulunan...

Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation'a ait olan ve İsrail kıyılarında yer alan Tamar doğalgaz platformu, İsrail Enerji Bakanlığının talimatı doğrultusunda kapatıldı

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Enerji Bakanlığı İsrail kıyılarında bulunan bir doğalgaz platformunun kapatılmasını istedi. Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron Corporation'a ait olan ve İsrail kıyılarında yer alan Tamar doğalgaz platformu kapatıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, platformun Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırıları nedeni ile güvenlik tedbiri amacı ile kapatıldığı öne sürüldü.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ise yaptığı açıklamada, platformun saldırı ihtimaline karşı kapatıldığının "tamamen gerçek dışı" olduğunu ve platformun kapatılması ile saldırılar arasında "bağlantı olmadığını" ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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