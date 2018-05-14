İsrail Katliam Yaparken ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği Açıldı, Trump'tan İlk Açıklama Geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal kararının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Küdüs'e taşındı.

TRUMP'IN KIZI DA KATILDI

ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katıldı.

Avrupa ülkelerinin tamamın ayakını törene temsilci göndermedi.

41 ŞEHİT VE 1700'Ü AŞKIN YARALI VAR

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 41 Filistinliyi şehit etti, binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

TRUMP: İSRAİL HALKININ HER ZAMAN YANINDAYIZ

Açılışa videokonferansla katılan Donald Trump "Her ülke kendi başkentini seçme özgürlüğüne sahiptir. Biz İsrail halkının her zaman yanındayız" dedi.

Trump şunları söyledi:

İsrail kurulduktan sonra Kudüs'ü başkent olarak tanıdı. İsrail hükümet binalarının, devlet başkanlarının bulunduğu yer olan Kudüs, egemen bir devlet olan İsrail tarafından başkent edilebilme hakkına sahiptir. Ancak yıllardır buna izin vermediler.

Ancak benim talimatla nihayet ABD, Kudüs'ü başkent olarak tanımıştır. Büyükelçilik binamızı, planlanandan çok daha önce bu kutsal topraklarda açmış bulunuyoruz.

ABD'nin kalıcı barışa yönelik kararlılığı ve statükonun durumuna yönelik kararlılığı devam etmektedir. ABD, bundan böyle de İsrail'in dostu olmaya devam edecek. Büyükelçimize şans ve başarı diliyoruz. Ayrıca İsrail'e, Fİlistinlilere ve bütün komşulara barış diliyoruz.