İsrail Katar Fonlarının Gazze'ye Transferine İzin Vermeyecek

İsrail yönetiminin Katar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki memur maaşlarının ödenmesi için göndereceği fonların transferine bir kez daha izin vermeme kararı aldığı belirtildi.

Yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, bugün Gazze Şeridi sınırında yaşanan gerginliğin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın Gazze'ye göndermeyi planladığı fonların geçişine izin vermeme kararı aldığını söyledi.

İsrail ordusu, bugün Gazze'den açıldığı söylenen keskin nişancı ateşinde, sınırdaki bir askerinin atılan kurşunun miğferine isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandığını açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail ordusuna ait bir tank Gazze'yi hedef almış, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralanmıştı.

Netanyahu hükümeti 2 hafta önce de Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterileri gerekçe göstererek Katar'ın ocak ayı maaşlarının ödenmesi için Gazze'ye göndereceği fonların transferine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Ancak önceki gün yerel basında yer alan haberlerde İsrail hükümetinin bu karardan geri adım attığı ve Katar fonlarının çarşamba günü Gazze'ye geçişine izin verileceği ifade edilmişti.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2018'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, 6 ay boyunca Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım için ayda 15 milyon dolar ödeme yapmaya başlamıştı.

Kaynak: AA