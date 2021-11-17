İsrail Kamu Yayın Kuruluşu: ABD İsrail'den Sudan'daki krize müdahale etmesini istedi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in Sudan'ın "sivil yönetime geçmesi" için İsrail'den devreye girmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail'e resmi ziyarette bulunan Greenfield dün akşam İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bir araya geldi. Görüşmede Sudan konusu ele alındı.

Haber de, ABD'nin İsrail'e Sudan ordusunu iktidarı sivillerin liderliğindeki Geçiş Konseyine vermesi yönünde teşvik etmesi için baskı yaptığı kaydedildi.

Greenfield'in Sudan'daki krize müdahale etmesi için İsrail'e çağrıda bulunduğu belirtilen haber de, bu çağrının, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelerde benzer bir mesaj iletmesinin ardından ABD'den gelen ikinci talep olduğunu vurgulandı.

Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Olivia Dalton, yaptığı yazılı açıklamada, "Gantz ile Greenfield, Sudan'ın sivil bir geçiş aşamasına dönüşünün önemini tartıştı." ifadesini kullandı, ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Walla News sitesi, aralarında İsrail dış istihbarat servisi Mossad üyelerinin de yer aldığı bir heyetin 2 Kasım'da Sudan'a giderek darbe girişiminde bulunan askeri yetkililerle bir araya geldiğini bildirmişti.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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