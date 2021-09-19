İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın, Filistinli firarinin yeri hakkında yalan söylediği ortaya çıktı - Haberler
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İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın, Filistinli firarinin yeri hakkında yalan söylediği ortaya çıktı

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın, Filistinli firarinin yeri hakkında yalan söylediği ortaya çıktı

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 2 Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da saklandığını bildiği halde birinin "İsrail'de olduğunu" iddia ederek yalan söylediği belirlendi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 2 Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'da saklandığını bildiği halde birinin "İsrail'de olduğunu" iddia ederek yalan söylediği belirlendi.

Barlev, dün akşam Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli firariden birinin halen İsrail'de olduğunu öne sürdü.

Bakanlığın açıklamasının aksine Filistinli firariler Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci İsrail yerine Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah erken saatlerde saklandıkları evde yeniden gözaltına alındı.

Times Of Israel gazetesine konuşan Kamu Güvenliği Bakanlığından bir yetkili, Barlev'in iki firarinin Batı Şeria'da saklandığını bildiği halde Kanal 12 televizyonuna yalan söylediğini doğrulayarak, "Evet, o bir aldatmacaydı." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, sabah erken saatlerde Cenin'e düzenledikleri baskında Gilboa Hapishanesi'nden firar eden 6 Filistinliden son ikisi olan Nufeyat ve Kemamci'yi yeniden gözaltına almıştı.

Hapisten kaçan diğer 4 Filistinli, Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda 11 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde yakalanmıştı.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı
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