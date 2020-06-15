İsrail kabinesi, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde inşa etmeyi planladığı Trump Yerleşim Merkezi... İsrail kabinesinin İsrail'in işgali altında kontrol ettiği Suriye'deki Golan Tepeleri'nde inşa edilmesi planlanan 'Trump Yerleşim Merkezi'ni kurmak için ilk bütçe tasarısına lehte oy kullandığı bildirildi.

İsrail kabinesinin İsrail'in işgali altında kontrol ettiği Suriye'deki Golan Tepeleri'nde inşa edilmesi planlanan 'Trump Yerleşim Merkezi'ni kurmak için ilk bütçe tasarısına lehte oy kullandığı bildirildi.

İsrail kabinesi, İsrail'in 1967'de işgal, 1981 yılında da ilhak ettiği Suriye'nin Golan Tepeleri'nde inşa edilmesi planlanan 'Trump Yerleşim Merkezi'ni kurmak için ilk bütçe tasarısına lehte oy kullandığı bildirildi. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından, 'Trump Yerleşim Merkezi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail'in egemenliği Başkan Trump tarafından tanınan Golan Tepeleri'nde, Trump Yerleşim Merkezi'ni inşa etmek için somut adımlar atacağız" demişti. Netanyahu, bir yıl önce bahsi geçen yerleşim yerine Trump ismini vereceğini açıklamıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP, DEKLORASYONU İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki 'egemenliğini' tanıdığını ilan eden deklarasyonu 2019 Mart'ta imzalamıştı. İmza töreninde Trump ile yan yana olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kararı 'tarihi' olarak değerlendirerek Trump'a teşekkür etmişti.

Kaynak: DHA